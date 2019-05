TÕDE VÕI VALE: 11 müüti, mis hirmutavad munarakudoonoriks hakkamast 

Kindlasti on olemas doonoreid, keda huvitab ka hüvitise summa – see on nende õigus ja on loomulik, et inimesele kompenseeritakse kuidagigi kulutatud aeg ja vaev. Kuid sama oluline on märkida, et enamike munarakudoonorite esmane eesmärk on siiski heatahtlik soov aidata neid, kellel endal laste saamise võimalus puudub. Seda ilmestab hästi ühes tagasides kuuldu, kus teadmine, et annetatud munaraku tulemusena saab emaks mõni naine, on üle kaalunud ka vähese protseduurist tingitud ebamugavustunde.