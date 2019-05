TAASKASUTUSPÄEV | Vana köögilaud uues kuues  

VÄRSKENDA LAUDA NII:



1. Leota välja. Kuumuta piim soojaks ja kanna tindiplekile. Lase sel 5–7 minutit mõjuda, kuni piima sisse hakkab tinti eralduma. Raputa piimale soola, et see imaks tindi endasse. Pühi tint lapiga ära ja korda leotamist, kuni plekk on kadunud või tinti enam ei eraldu.



2 Triigi välja. Sega omavahel võrdne kogus vett ja viina. Kanna segu allesjäänud tindiplekile, kata kangatükiga ja triigi kohta keskmise kuumusega. Korda, kuni tinti enam kangasse ei eraldu.



3 Lihvi ühtlaseks. Lihvi laud üle peene liivapaberiga, et eemaldada puidult ka muid plekke. Lihvides ühtlustuvad ka väiksemad kriimud. Seejärel puhasta laud tolmust.



4 Õlita üle. Sega kokku võrdne kogus äädikat ja õli ning kanna lapiga lauale. Lase segul imenduda. Soovi korral korda. Võta see töö ette ainult hästi õhutatud ruumis, sest äädikalõhn on esialgu vänge.



ETTEVAATUST!

Võta nende meetoditega ette ainult sellise mööblieseme vuntsimine, mille lõpptulemuselt sa täiuslikkust ei oota. Tea ka, et iga ese reageerib töötlemisele erinevalt! Leotamine ja triikimine küll eemaldavad pleki, kuid võivad laua laiguliseks muuta.