Nende nippide abil mahutad kogu reisiks vajamineva kraami!  

Rullides voldivabaks

Reeglina moodustavad reisile kaasa võetavast kraamist suure osa riided. Et neid mahuks kotti piisavalt, on oluline, kuidas sa neid pakid. Selle asemel et lapata riided kokku, keera need ühe- või mitmekaupa rulli. Peale ruumisäästmise ei pea sa rõivaid rullides vaatama sihtkohta jõudes tõtt triikimist vajava hunnikuga.



Läätsed sulle, konteinerid mulle

Läätsed muudavad pilgu reisile sobivalt teravaks, kuid silma peab olema ka asjade mitmekülgsel kasutamisel. Nii tasub läätsekonteinereid koju varuda ka teistel, sest need keeratava kaanega minitotsikud on lekkimisvabad ja piisavalt pisikesed, et hoida suurte purkide ja pudelite arvelt ruumi kokku. Igasse lahtrisse mahub ligi nädalajagu juuksegeeli, näokreemi, aaloegeeli või muud määritavat, mida sa muidu originaalpakendites kaasa pakiksid.



Peast talla alla

Reisile minnes on ikka soov hea näha välja. Ükskõik kas hilisemate reisifotode või enesetunde pärast vuntsitakse end üles nii riiete kui ka soengute abil. Ka siis, kui sa pole omale rulle pähe keeranud, tuleb kasuks kaasa võtta mõni vannimüts. Peida neisse jalanõud, et hoida sel moel pakitavate asjade vahel puhtust.

Sokkis eksootikasse

Ükskõik kui soe on õues või maandutakse lausa troopikasse, on eestlastel oma põhjamaise tausta juures ikka kaasas mõni paar sooje sokke, mõnikord lausa villaseid. Näitamaks, et asi on pragmaatilisuses, mitte külmakartlikkuses, peida sokkidesse kõik õrnad pudelid. Nii on neil piisav pehmendus, et vältida kohvris purunemist.

Juhtmetoos

Suvistel reisidel on loomulik, et päikeseprillid püsivad peas peaaegu reisi algusest lõpuni. Sellele vaatamata võtame nende hoiustamiseks igaks juhuks kaasa ka ümbrise. Et prillitoos ei peaks enamiku ajast nukralt üksi veetma ja et kogu saadaval olev ruum oleks otstarbekalt ära kasutatud, peida selle sisse tehnika: mobiililaadija, patareid, mälupulk ja kõrvaklapid. Nii on väikesed asjad kergemini ülesleitavad ja juhtmed ei lähe sassi!



Maiustamise tagajärjed

Samamoodi nagu mõni kommiamps annab vaid kaks kalorit, on võimalik nende kommide pakendid täita hiljem patuvabade asjadega. TicTaci karpi peidetud juukseklambrid taltsutavad hästi lopsakust, mis pikal teekonnal vastu istet surutuna kontrolli alt väljub. Väikesesse karpi pakkides leiad kiiruga üles abimehed, mis annavad väikese vaevaga taas soliidse soengu ja vähem metsistunud välimuse.



Rinnahoidjalaegas

Pakkimine põhjustab naistele sageli meelehärmi ja mitte vaid seepärast, et nad enamasti kõikide pereliikmetekotid kokku panevad või vähemalt peas läbi käivad. Põhjust annab ka oma rinnahoidjate pakkimine. Et nende ilusat vormi hoida, ent kasutada ruumi mõistlikult, paki pesu nutikalt.



Täida rinnahoidjad nii:

Aseta rinnahoidjad üksteise peale, korvid ühtepidi.

Täida korvid rulli keeratud aluspükste või sokkidega.

Keera korvide täidetud pooled vastamisi ja kinnita saadud pallikesed rinnahoidja õlapaeltega.

Ettevalmistunult kohtingule

Reisil kerivad põnevust ja pinget üles nii uued tutvused kui ka huvitavad juhtumised. Samas võiks kõik muu olla stressivaba. Eriti kui see puudutab vajaminevate asjade ülesleidmist. Vaid piisava ettevalmistuse korral ei pea sa hotellis enne väljaminemist kostüümile sobivaid ehteid taga otsima ja nii väärtuslikku aega kulutama. Paki sõrmused ja kõrvarõngad kaasa rohukarpides – nii püsivad paarilised koos ja su kaaslane ei pea sinu järel ootama!

Emme-issi, kus mu mõmmi on?

Kui enamasti võetakse reisile kaasa koti- või kohvritäis asju, siis suuremad seiklejad pakivad terve auto täis. Kui selles segasummasuvilas on ka lapsed ja teel tuleb olla kaua, pole süsteemidest kunagi küllalt. Et mähkmed, suupisted, pliiatsid ja liivakühvlid kõik käeulatuses oleksid, õmble neile seljatoe külge kinnitamiseks lahtrid.



Tee taskutega toolikatet nii: