TEE ISE | Rohmakast puupakust valmib lihtsasti mugav kohvilaud 

Laura Verte , täna, 11:33

Puupakust saad kena kohvilaua. Laura Väljaots

Õuehooaega alustades võid märgata, et aiatooli kõrvalt on puudu üks väike abilauake kohvitassi ja kevadõite jaoks. Et lauakesest õhkaks rahu ja tarkust, meisterda see vanast päevinäinud puupakust!