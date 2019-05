Vägevad vitamiinipommid: just nüüd on õige aeg kuusevõrsete korjamiseks! 

Tänapäeval kasutatakse võrseid organismi puhastamiseks. Vitamiinidest pakatavad pehmed ererohelised noored kuusekasvud viivad kevadväsimuse ja puhastavad organismi. Kulinaarias annavad võrsed toidule eksootilise ja tugeva rosmariiniga sarnaneva maitse. Omapärase meki saamiseks lisatakse kuusevõrseid ka kääritatud jookidele, näiteks õllele.



Põnev on teada, et põlisrahvad pidasid kuuske pühaks puuks ja kasutasid kuivatatud kuusevõrseid nagu viirukit ruumide energeetiliseks puhastamiseks. Iidsed meresõitjad ravisid kuusevõrsetega vitamiinipuudusest tingitud skorbuuti. Laiuskraadidel Siberist kuni Põhja-Kanadani olid võrsed põliselanikele üks esimesi kevadisi vitamiiniallikaid.



Korja õigel ajal

Parim aeg värskete võrsete korjamiseks ja kohe tarbimiseks on mai teine pool, kuid soodsa ilmaga ka varem, kui võrsed on 2–4 cm pikkused. Siis on kuusevõrsed kõige pehmemad ja maitsvamad. Pehmed võrsed on kergelt hapukad ja tsitruselised nende suure C-vitamiini sisalduse tõttu. Võrsetele omane värske lõhn tuleneb peamiselt vaikudes sisalduvatest eeterlikest õlidest. Kui võrsete maitsemise ja kogumisega hiljaks jääd, on võrsed ebameeldivalt kõvad ja liiga hapud.

Soovi korral saab kuusevõrseid varuda ka sügistalviseks hooajaks, kui võrseid sügavkülmutada või kuivatada. Enne külmutamist loputa võrsed sooja veega läbi ja lase liigsel veel nõrguda, nii ei külmu need üksteise külge. Hiljem on neid mõnus kasutada smuutides, salatites või värvika lisandina teistes roogades. Võrseid on hea ka niisama näksida.



Mõjukad võrsed

Noored kuusevõrsed sisaldavad õlisid, vaike, karotinoide, parkaineid ja palju C-vitamiini, samuti mineraale nagu kaalium ja magneesium. Erksavärvilistes võrsetes on hulgaliselt klorofülli, mis parandab rakkude hapnikuga varustatust, aitab kontrollida söögiisu, neutraliseerib vabu radikaale, hoiab vere glükoosisisalduse tasakaalus ja kiirendab haavade paranemist. Kuusevõrsed seovad kehasse sattunud toksilisi raskemetalle ja aitavad neid välja viia. Seega sobivad kevadised võrsed hästi organismi puhastuskuuriks, mis vabastab keha talvel kogunenud jääkainetest.



MIDA KUUSEVÕRSETEST TEHA?



Tervistav kuusevõrsevesi

Lisa hakitud ja kergelt muljutud kuusevõrseid joogiveele ning lase sel umbes tund aega seista, et vette eralduksid kõik kasulikud ained. Tulemuseks saad mõnusa aroomi ja maitsega vee. Joo maitsevesi ära ühe päeva jooksul. Väidetavalt on sel tervist tugevdav ja organismi toniseeriv toime.



Ravitõmmis nohu korral

Kui valmistad kergelt muljutud kuusevõrsetest kuuma joogi, leevendab see ülemiste hingamisteede probleeme. Kuum kuusevõrsejook on tugeva toimega ega ole mõeldud igapäevaseks tarbimiseks.



Kuusevõrsetega suuvesi

1. Lisa 1 sl kuusevõrseid 200 ml äädikale ja lase neil üleöö toasoojas seista. Seejärel kurna võrsed vedelikust välja.

2. Suu loputamiseks lahjenda 1 tl kuusevõrse-äädikatõmmist poole klaasi veega.

PÕNEV FAKT!

Kas teadsid, et parfümeerias kasutatakse kuuseokkaid mitmeti kasuliku õli valmistamiseks? Selleks et saada 1 kg õli, on vaja 500 kg okkaid.

