KAS TEADSID? 10 huvitavat fakti Põlvamaa pärimusest, millest sul polnud aimugi 

Suitsusaunast tulek. Andres Treial

Leelo-leelo

Põlva kandi regilaulud erinevad tugevalt Põhja-Eesti regilauludest. Võrumaa vanale regilaulule on omane see, et igale viisireale järgneb ühe või kahe sõna pikkune refrään (näiteks kadriko, kiigele, leelo-leelo, märti-märti). Samuti on ainult Kagu-Eestis levinud laulud, kus refräänisõnad on hoopis viisirea sees (näiteks lätsi mõtsa, joo või hommukulla, joo).

Kuldkabelile hällima!

Praegusel ajahetkel, kevadsuvisel perioodil oli ja on senimaani Põlvamaal kombeks kiikuda. Kiikumise kohta öeldakse sealkandis aga hällimine. Kiige kohta on võru keeles palju kauneid väljendeid: kuldkabel, linnulaud, hõbeõrs. Lihavõtteaegne kiikumine on iseloomulik just Kagu-Eesti piirkonnale ning tänase päevani viiakse kiigele minnes värvilisi lihavõttemune. Põlvamaa folkloorirühmade kiigelaule kuulates kuuleb iseäralikku refrääni (häde-äia-kägo või ädee-ää-kaikah), mida nimetatakse kägotamiseks. Kägotamine imiteerib kiige liikumise rütmi, sest eks on need laulud ju ennekõike mõeldud kiige peal laulmiseks.

Võrumaa naised laulmas regilaule Taevaskoja suure kalju all. Andres Treial

Kaksiratsi pingil viljakust taotlemas