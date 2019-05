Paranda kaariest hambaarsti abita! 

Juba 1915 aastal leiti, et kaariese esinemine on seda suurem, mida tänapäevasem on elu. Nüüdisaegne toit ei sisalda piisavas koguses mineraalaineid, mida aga hambad vajavad, et tervena püsida.

A-, D-, E- ja K-vitamiine leiame eelkõige rasvast, aga rasvavaene dieet on osa tänapäeva inimese elustiilist. Leiti, et kõrge immuunsus kaariese vastu oli inimestel, kes toitusid rasvasest kalast, lihast jms, mis kõik sisaldavad ka palju rasvlahustuvaid vitamiine.

See on D-vitamiinile sarnane hormoon, mis on tänapäeva inimeste toidust puudu. Seda leidub näiteks piimatoodetest, mis saadakse loomadelt, kes saavad maist septembrini õues rohtu süüa. Mida kollasem on või, seda rohkem aktivaator X-i see sisaldab.