Toidukirjanik Sandra Vungi loobus veganlusest: pühendasin sellele 10 aastat, aga tervis ei lubanud jätkata 

"Olin vegan kaksteist aastat ja sellest kümme pühendusin täielikult," rääkis Sandra Vungi Eesti Ekspressile. "Ma ei oleks iialgi arvanud, et minu suu seda ütleb, aga ühe isikliku tõsisema tervisehäda tõttu ei olnud mul võimalik enam veganina jätkata. Pidin tunnistama, et pikaaegne veganlus ei sobi kõigile, ja enda jaoks tervislikkuse ümber defineerima, sest tervis on number üks. Loomi ei söö ma siiani, aga ma ei taha vist enam kunagi ennast niimoodi liigitada, sest elu võib tuua uskumatuid pöördeid. Koolitusi teen vahel ikka, sest oskused ei ole mul kuskile kadunud ja on inimesi, kellele need on väga vajalikud," ütles Vungi. (Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis)

Veganluse müüdid

Reelika Õigemeel ütleb, et levinud on müüt justkui ei oleks taimetoitlasel võimalik toidust vajalikul määral valke kätte saada. „Valke on võimalik saada tera- ja kaunviljast, pähklitest ning seemnetest. Kui neid toidugruppe varieerida päeva jooksul, siis ei ole valkude kättesaadavusega mingit muret. Probleem võib tekkida siis, kui kaunvilju ja pähkleid-seemneid ei tarbita.” Kindlasti tuleb suurt tähelepanu pöörata mikrotoitainetele. „Kahtlemata tuleb juurde tarbida D-vitamiini – see kehtib ka segatoitujate puhul, sest toidust me seda lihtsalt vajalikul määral kätte ei saa. Lisaks B12 vitamiin, mis praeguste andmete järgi on ikkagi loomse päritoluga toitudest omastatav, mistõttu veganid peaks seda toidulisandina juurde võtma.”

Ka leiab toitumisnõustaja, et tihtipeale süüdistatakse tervisehädades ennatlikult just taimetoitlust või veganlust. „See ei pruugi põhjus olla. Muidugi on olemas veganeid, kes üldse ei planeeri oma menüüd ja on täiesti ebateadlikud. Samuti ka neid, kes on nii-öelda rämpstoidu veganid. Need inimesed kindlasti ei saa kõike vajalikku kätte. Aga samuti on ka segatoitujaid, kes absoluutselt ei jälgi oma toidulauda ning toituvad ebatervislikult – ka see mõjub tervisele väga halvasti ja järgneda võivad tervisehädad. Tegelikkuses on seda viimast ikka palju rohkem, aga paraku sellest niimoodi ei räägita.”

Taimetoitlasel on võimalik valke saada tera- ja kaunviljast, pähklitest ning seemnetest. Nordwood Themes / Unsplash

Tähtis tervisekontroll