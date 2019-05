Pereterapeut selgitab: kuidas aru saada, et käes on õige aeg lahku minna? 

Lahkuminekut nähakse aga üldiselt kui midagi väga negatiivset. Pereterapeut usub, et palju on neid inimesi, kes on jäänud abieludesse järgides vannet „kuni surm meid lahutab”, kuid on suhtes õnnetud ning kannatavad. „Ilmselt on mitmed lahutavad või lahutust kaaluvad paarid etapis, kus üks pool meeletult püüab, ent teine on juba otsustanud suhtest lahkuda. Tihtipeale juhtub nii, et see pool, kes on vastu võtnud otsuse ära minna, jääb justkui süüdi. Samas on suhteks vaja kahte inimest ja kõigil on selle kujunemisel või lõppemisel oma roll mängida. Lahutusega võib kaasneda tunne, et nüüd on maailmalõpp, kuid seda peaks vaatlema hoopis kui võimalust midagi õppida, et edaspidistes suhetes paremini toime tulla.”

Lahkuminek võib olla ka uue ja ilusa eluetapi alguseks. Pixabay / Pexels

Uutmoodi pere sünd

Vahel juhtub, et lahkumineku õigustamiseks hakatakse laimama suhet, mida enam ei ole. „Selliselt vähendatakse mineviku olulisust ja ka inimesi, kellega seda kõike jagati. Nii võib juhtuda, et kõik on pahased – lapsed, vanemad, sõbrad ja mõistagi ka endised kaaslased. See teeb rohkem kurja, kui head. Eriti peres, kus on lapsed. Ükskõik, mida vanemad oma ekspartneri osas tunnevad, tuleb leida viis, et laste nimel koostööd teha – nad ei tohi jääda vanematevaheliste konfliktide keskele.”

See, et abielust edasi liigutakse ei tähenda veel, et kogu koosveedetud aeg oleks olnud tähtsusetu. „Abielu lahutamine ei ole ainult paberile allkirja andmine, ka ei ole see pere lõpp. Lahutusega lihtsalt organiseeritakse midagi ümber – see on uutmoodi pere sünd.”

Lapsed ei tohi jääda vanematevaheliste konfliktide keskele. Rodolfo Quirós / Pexels