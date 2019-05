BLOGI | Speltakliiküpsised šokolaadiga 

Sega omavahel kliid, suhkur, küpsetuspulber, sool ja vaniljesuhkur. Kui kasutad vaniljekaunapastat, lisa see sulavõiga. Lisa kaussi sulavõi ja muna ning sega ühtlaseks. Tõsta supilusikaga küpsetuspaberile taignakuhjad ning vormi käte abil küpsisteks. Tainas on mure, kuid küpseb kenasti kokku. Taignast jätkub täpselt 18 suure küpsise jaoks: 9 kummagi ahjuplaadi kohta. Küpseta kliiküpsiseid 200 kraadi juures pöördõhuga umbes 8-11 minutit, kuni need on pealt helekuldsed. Lase pannil 5 minutit jahtuda ning tõsta siis spaatliga ettevaatlikult restile. Restil jahtudes muutuvad algul pehmed küpsised krõbedaks. Sulata vesivannil šokolaad, tõsta kile- või pritskotti ning triibuta küpsised šokolaadiga üle.