RETSEPT | Magusa täidisega takod 

Valmista takosid nii:

1. Lõika tortiljast kääridega umbes 18 cm diameetriga rattad.

2. Aja õli väikeses potis kuumaks.

3. Murra tortiljaratas pooleks. Hoides ülemistest servadest tangidega kinni, aseta pool tortiljast õli sisse, nii et alumine kausjas osa saab võtta tako kuju. Kui tako on alt tugev ja veidi pruunikas, keera see ümber ning pruunista teinegi ots. Toimi sarnaselt kõigi tortiljaringidega.

4. Tõsta takod paberile nõrguma ja raputa üle tuhksuhkruga!