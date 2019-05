Videod VIDEO | Unusta segamini käekott! Kolme nipiga hoiad selle alati korras! Toimetas Laura Karro , täna, 06:23 Jaga: M

Naiste käekottides valitseb üpris tihti paras segadus. Pixabay / Pexels

Mehed imestavad ikka ja jälle, kuidas naised üldse suudavad oma suurest käekotist midagi leida. Kuigi väidame, et meile see probleemi ei tekita, on ju siiski mõnikord raskusi huulepulga või akulaadija leidmisel. Järgneva video abil lööd aga enda kotis korra majja.