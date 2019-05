500kroonised ribadeks: kuidas kodus ise paberit valmistada 

Kui tahad teha paberit muul viisil kui vana ümber töödeldes, heida pilk taimede poole, millel on pikad kiud või niidikesed. Sellised on näiteks puuvill, lina, kanep, nõgesed, iirised ja seened. Alles tasub hoida ka vanad nöörid, sest neistki saab paberit teha!

Teadagi, et nõgesest valmib hea tee ja supp. «Metsluikede» loos koob peategelane nõgestest lausa vendadele vestid. Aga kuidas oleks nõgesest tehtud paberiga? Tuleb välja, et seegi on täiesti teostatav!