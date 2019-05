7 kaunist aiataime, mis taluvad hästi täispäikest 

Roosipõõsad keskpäevast päikest ei pelga. Congerdesign / Pixabay

Floks on paljudele tuttav vanadest taluõuedest või vanaema lillepeenrast. Lõikelilleks sobivat leeklille on paljudes eri värvides, millega saab peenardesse kujundada lustakaid värvilaike või harmoonilisi ansambleid.

Floksidest saab kauni kimbu, mis toob tuppa suvelõhna. Hans Braxmeier / Pixabay

Päevaliilia on tõeliselt murevaba taim, mida on lihtne kasvatada nii lauspäikeselises peenras kui poolvarjus. Taim võib aastaid kasvada ühes kasvukohas ja suureks kasvanud lille on kerge paljundada.