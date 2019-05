Nipid Rõõmsa elu nipid: koertelt on mida õppida! Toimetas Helen Serka-Sanchez , täna, 06:42 Jaga: M

Rõõmsaks teeb oskus elada hetkes ja seda koerad oskavad. Jamie Street / Unsplash

Koerad on tõelised rõõmupallid, kes oskavad võtta igast hetkest parima. Mis oleks kui prooviksid mõnda koeralikku nippi, et elada just praeguses hetkes.