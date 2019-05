Vahva mõte nädalavahetuseks: meisterda koos lapsega efektne ehtekausike 

Ehtehoidja valmistamiseks läheb vaja:

eri kujuga makarone

guaššvärve

pintslit

õhu käes kuivavat savi

tainarulli

taldrikut

võinuga

kaussi

pakkekilet

PVA-liimi

Kausikese meisterdamiseks varu aega 1 tund.

Tee mosaiiklillega taldrikut nii:

Värvi makaronid. Kata makaronid üleni guaššvärvidega ja lase kuivada. Laura Karro

Tee alus. Rulli savimass laual u 0,5 cm paksuseks. Aseta savile šablooniks taldrik ja lõika võinoaga taldriku järgi savist välja ümmargune ratas. Laura Karro

Kaunista. Säti savirattale makaronidest lilleõied, varred ja lehed ning suru need järgemööda õrnalt savi sisse. Laura Karro

Viimistle. Käi saviratta servad näpuga üle, et siluda konarused. Vajuta pilt õrnalt pakkekilega kaetud kumera kausi põhjale kuivama. Laura Karro