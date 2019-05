5 kohta, kuhu sa pole kirbukal asju müügiks sättinud, aga peaksid 

Kui oled tulnud kirbukale kohale autoga, kasuta seda terves ulatuses asjade paigutamiseks. Kriipimise kartuses aitavad hästi kauba alla asetatud linad ja vaibad. Kapott on ideaalne jalanõude väljapanekuks, katusele tasub samas sättida suuremad esemed, mida kliendil võimalik juba kaugelt hinnata: inimsuuruses kaisuloomad, laste rattatoolid, taimed vms. Ära unusta ka pakiruumi! Ükskõik, kas tegu on luukpäraga või sedaantüüpi autoga, selle sisemus on võimalik täita näiteks eriti õrna kraamiga – lao sinna uhked serviisid, vaasid või maalid. Kuid sellega asi ei piirdu, sest peeglid ja ukselingid on ideaalsed kaelakeede, kaabude või sallide riputamiseks.