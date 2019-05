TAIMENURK | Kuidas luua hooldusvaba kuhikpeenart? 

Kuhikpeenar matkib metsa looduslikku kasvukeskkonda. Pexels

Raja peenart nii:

Eeltöö. Kõigepealt kaeva plaanitavasse peenrakohta 25 cm kuni 1 m sügavune süvend ja kata selle põhi kividega. Kaevik on oluline, sest maasse maetud orgaaniline materjal kogub ja hoiab hästi niiskust.

Raja 1. kiht. Aseta süvendisse kivide peale suuremad oksad, puu- ja kooretükid. Kui teed peenra aluse maha langenud kõdunevatest palkidest, on peenra eluiga pikim. Peened puud ja oksad lagunevad seevastu kiiremini. Parim valik on kask, lepp, vaher ja viljapuud. Igal juhul ära kasuta toorest okaspuud, sest see laguneb aeglaselt.

Raja 2. kiht. Kui sul pole välja kaevatud murumätastega aias midagi muud teha, pane need tagurpidi oksarisule. Kasvata peenart ka osaga pindmisest mullast ja välja kaevatud alumise mullakihiga.

Raja 3. kiht. Selleks kihiks sobivad niidetud muru, kõdunevad lehed, kooretükid, põhk ja väiksemad oksad. Vahepeal pressi kihte peenral jalgadega alla. Kuhja 3. kihti ka suuremad taimejäänused, valmimata kompost, adru ja üle jäänud alumiste kihtide muld.

Raja 4. kiht. Kata kogu 3. kiht pindmise viljaka mullakihiga, mis jäi järele augu kaevamisest, et luua ühtlane alus taimede kasvatamiseks.

Raja 5. kiht. Viimaseks kihiks sega kokku viljakas kasvumuld ja korralikult lagunenud kompost, et moodustuks sobiv pinnas, kuhu peagi külvata või istutada taimed.

Viimistle. Tõmba peenra keskele 10 cm sügavune niisutusvagu, et vihma- ja kastmisvesi imenduks peenra sisemusse.

Lase vajuda. Enne kui midagi peenrasse külvad või istutad, lase sel vähemalt nädal aega seista ja vajuda. Kuhik vajub hiljem ka, kuid mitte nii palju kui alguses.

Multši. Pärast taimede istutamist ja suuremaks sirgumist multši peenar põhu, pilliroo, niidetud muru vms. Uuenda peenra komposti- ja multšikihti igal aastal.

Kaeva niisutuskraav. Jäta peenra külgedele ruumi kraavikese jaoks, kuhu jookseb vihma- ja kastmisvesi, et see niisutaks peenra alumist osa.

Taimed kuhikpeenras

Kuhikpeenras on kasulik kasvatada põhikultuuride vahel ka õitsvaid taimi, et tolmeldajatel ja teistel taimedele kasulikel putukatel pidevalt toitu oleks. Arvestades taimede soojus-, niiskus- ja valgusevajadust, vali kuhikpeenra erinevatele tasanditele sobivad taimed. Poolele, mis jääb veidi varju, pane kasvama just sealseid tingimusi hindavad taimed.

Esimesel aastal võib peenar olla veidi kuiv ja soe. Seepärast on parem istutada sinna maasikaid ja teisi mitmeaastaseid taimi alles teisel aastal, sest esimesel aastal võib liigne soojus tundlikke juuri kahjustada.

Pea meeles, et laguprotsessi käigus kasutab kõdunev puit ise ära palju lämmastikku, kuid rajades peenra juba parajalt pehkinud puiduga, on võimalik seda vähendada. Seepärast soovitatakse peenral esimesel aastal kasvatada üheaastaseid kultuure, mis ei vaja nii palju lämmastikku. Sellised on näiteks oad, herned, maapähklid ja teised liblikõielised või maitsetaimed.