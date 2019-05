Tee ise TEE ISE | Vanadest emailkaussidest saab asendamatu aksessuaari Tekst, teostus ja foto: Laura Liinat , täna, 20:07 Jaga: M

Iga suvila asendamatu aksessuaar on ilmselgelt emailkauss. Laura Liinat

Suvilas askeldades selgub tihti, et aastate jooksul on sinna kolinud palju kraami – kõik, mis linnas elades on esmalt liikunud keldrisse ja seejärel maale kuuri. Pragmaatiline eestlane ei viska ju katkist asja minema!