Nutikas aianipp: kasvata koos neid taimepaare, et vältida kahjureid 

Mungalill ja kurk Juurviljapeenar ei pea olema igav, vaid ka seal võib olla kauneid õisi. Lase kurgil ronida mööda tuge ning istuta selle alla värvikirev madal mungalille sort, mille lõhn peletab kahjureid, kuid meelitab tolmlejaid. Boonuseks on veel söödavad õied, mida koos kurgiga toidu sisse korjata.

Salat, tomat ja baklažaan Salatitaimed ei armasta kuuma. Istutades need kõrgekasvulise tomati või baklažaani alla, lood varju, et salatit pikemalt värskena hoida. Samuti peletab tomati tugev lõhn eemale mitmeid kahjureid.

Oad, mais ja kõrvits

Kui aiamaal on rohkem ruumi ja head kasvutingimused, siis tasub koos kasvatada roniuba, maisi ja kõrvitsat. Oad saavad kasutada kõrget maisi kasvutoena, samal ajal rikastavad need mulda. Kõrvitsalehed ei lase kasvada umbrohul ja sügisel on heaks multšiks.