5 imelihtsat nippi, kuidas oma tööpäev tervislikumaks muuta 

1. Kõnni telefoniga rääkides ringi.

Väga mugav on laskuda rutiini ning aina istuda, kuid saad oma mobiiltelefoni ju endaga kõikjale kaasa võtta. Kui tead, et ees on ootamas pikem kõne, saad koos sellega üsna mitu sammu teha. Muuhulgas voolavad ka mõtted liikudes paremini.

3. Ära unusta hingata!

Kiires elu- ja töötempos unustame me oma hingamise sootuks. Mida pinnapealsemalt sa hingad, seda vähem saab aju hapnikku, mis on info töötlemiseks väga vajalik. Niisiis võta aeg-ajalt hetk ja hinga sügavalt - tunned, kuidas hapnik kehasse voolab ning pinge vabaneb.

4. Hoia laual klaas vett ning joo väikeste lonksudega kogu päeva vältel.

Vee joomiseks leidub erinevaid soovitusi, kuid oluline on, et sinu keha ei jääks janusse. Optimaalne on siiski kaheksa klaasi vett päeva jooksul, millest vähemalt poole võiksid tarbida tööpäeva jooksul.

5. Tee paus, kui seda vajad.

Kui tunned, et vajad väikest pausi, siis luba seda endale. Mine korraks õue ja hinga värsket õhku või joo rahustavat teed ning tunned, kuidas energiatase taastub, et saaksid tõhusamalt tööga jätkata.