Spetsialist selgitab: kas toiduks tohib tarbida asulas kasvavaid taimi? 

Üldine soovitus Looduslikult kasvavaid taimi ei tohiks toiduks korjata tiheda liiklusega teede äärest või kohtadest, mille läheduses on kasutatud mürgiseid aineid. Autoteede läheduses saastuvad taimed mürgise tolmuga, aga ka seetõttu, et õhku paiskunud saasteained ladestuvad maapinnale ja võivad sattuda taimedesse. Kindlasti tuleks vältida tolmunud lehtede, õite ja varte noppimist.

Asulasisesele saastamisele on altimad taimed, millel on kolmemõõtmeline struktuur (karvad, näärmed, vaod). Seetõttu tasuks just tihedate karvadega taimi, nagu võililled ja nõgesed, korjata maapiirkondadest.