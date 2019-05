AED | Nende juhiste abil lood aeda imelise veesilma! 

Pole vahet, kas lood miniatuurse oaasi silmailuks rõdule või ehitad aeda mitmefunktsioonilise tiigi aiamaa kastmiseks ja ujumiseks – mõlemat projekti saad ellu viia loodussäästlikke meetodeid kasutades.



Looduslik ujumisbassein tagaaias

Enne kopa maasse lükkamist peaksid veesilma luues mõtlema läbi mõne olulise punkti. Kui need selged, asu tegutsema!



1. Küsi luba. Selleks et koduaeda suuremat ujumis- või ilutiiki luua, on vaja plaan esmalt kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Oluline on ka jälgida, et sa ei kahjustaks oma tegevusega juba olemasolevaid loodusväärtusi.

2. Leia madal koht. Mõnes aia nurgas on tiigi rajamine lihtsam kui teises. Selleks uuri maa-ameti kaardilt, milline on sinu maatüki kõige madalam koht.

3. Mõtle läbi puhastussüsteem. Kas paigaldada tiiki filter, pump ja purskkaev või luua tiiki taimekooslus, mis ise vett puhastab? Õigete tiigitaimedega on vee hapnikutase kõrge ja vetikad püsivad vaos. Eriti tuleb sellele tähelepanu pöörata paigus, mida ümbritsevad põllud või karjamaad, kust võib suure tõenäosusega toitaineid ja kemikaale tiiki valguda.

4. Tiigi põhi. Tiigi aluseks läheb vaja sobiva suurusega kvaliteetset basseinikilet, mis peab vastu aastaid. Kilet valides on keskkonnasäästlikud materjalid polüetüleen (PE) või kautšuk.

5. Kate või aed? Kui tiigi ümbrust külastavad tihti lapsed, tuleks mõelda tiigi katmisele tugeva terasvõrguga või suurema veekogu puhul ehitada selle ümber piisavalt kõrge aed.

Kõige mõistlikum on istutada tiiki eri liiki taimi, et luua isereguleeriv vett puhastav ökosüsteem. Sohail Na / Pexels

Kuna tiigil on kuni 30sentimeetrine mudane märgala tsoon, on seal võimalik kasvatada taimi, mille juured päris vees kasvada ei armasta, kuid vajavad siiski palju niiskust.

Ravimtaimedest istuta tiigi äärde angervaksa, mille sort ‛Venusta’ üllatab oma heleroosade õitega ja ‛Variegata’ dekoratiivsete lehtedega. Samuti sobib niiskesse kasvukohta kalmus, mida muidu on looduses keeruline ära tunda.



Minitiik tsinkvannist

Kel on aiaks väike rõdu, terrass või ridamaja pisike muruplats, saab väikese

veesilma luua tsinkvanni või mõnda teise sobiva suurusega anumasse. Minitiigi eelis on see, et talveks saab veekogu vajadusel likvideerida.

Kuna pisike veekogu soojeneb kaevatud tiigist palju kiiremini, tuleks vanni jaoks valida paik, kuhu kuum keskpäevapäike peale ei paista. Kui vesi seal siiski liiga soojaks läheb, lisa tiigianumasse kannutäis külma vett, et taimed suvesoojas vees hauduma ei hakkaks.

Kuna vannitiigis on ruumi vähe, tuleb sinna valida madalakasvulised ja mitte väga kiiresti paljunevad veetaimed. Sellised niiskuslembesed taimed on pärdiklill, Käpfleri iiris, varsakabi, vesikupp ja konnarohi. Ujuvatest taimedest ilmestavad veepinda vesiroosi meenutav konnakilbukas, vett puhastav vesihüatsint ja -hernes.

Ujuvatest taimedest ilmestavad veepinda vesiroosi meenutav konnakilbukas, vett puhastav vesihüatsint ja -hernes. Diego Madrigal / Pexels

Selleks et vann dekoratiivsem välja näeks, lao vanni aluspõhjaks maakivid ja äärista nendega ka plastpottides kasvavad veetaimed. Selleks et minitiiki rohkem hapnikku ja meeldivaid helisid tuua, hangi sinna ka väike purskkaev või veesüliti, millest mitmed töötavad meie rõõmuks vaid päikesepatareidega.



Too tiiki elurikkust

Mida rohkem eri liike tiigi juures toimetab, seda parem, sest mitmekesise floora ja faunaga veekeskkonda ohustab palju vähem vetikate vohamine ning vee roiskumine.

Nii minitiigi kui ka suurema veekogu loomisel tuleb arvestada vee äärde juhtuvate loomadega ja vaadata, et nad vees hätta ei satuks.Seetõttu väldi tiigil järske kaldaid või loo vähemalt üks lauge, maksimaalselt 30kraadine kallas, et uudishimust tiiki kukkunud siilid ja hiired saaksid sealt ise välja ronida. Minitiiki võid luua kallaku näiteks mittelibisevast lauatükist, mille peale on raskuseks asetatud kivi. Lisaks võiksid jätta vette hulpima mõne puutüki, et tiiki jooma tulnud ja vette kukkunud putukad saaksid välja ronida ja ära lennata.



Kalad tiigis

Kui armastad kalu, sobivad tiiki elama hõbekoger, tuur ja linask, kuid kalade valimisel arvesta esmalt meie laiuskraadi temperatuurikõikumisega. Paljudele dekoratiivkaladele ei sobi meie kliimas aasta ringi tiigis elada, seda eriti madalate veekogude puhul, mis põhjani kinni külmuvad.

Kaladega tiigis pead olema palju hoolikam veesilma puhastussüsteemi filtrite vahetamisel, et kalad kaua tervena elaksid. FOX / Pexels