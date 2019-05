Kas oskad vahet teha: mesilane, herilane või kimalane?  

Herilase keha on karvutu ning tema tiivad on tavaliselt poolläbipaistvad. Herilase kehal on mustad ning kirgaskollased triibud alakehal. Inimeste lähedusse satuvad herilased tavaliselt toidu lõhna peale.

HERILANE Herilase keha on karvutu ning tema tiivad on tavaliselt poolläbipaistvad. Herilase kehal on mustad ning kirgaskollased triibud alakehal. Capri23auto / Pixabay

MESILANE Mesilase keskosa on kaetud tiheda karvaga, karvutu tagumine osa on pruunikas-mustatriibuline. Thomas Schiewer / Pixabay

Paksu ja karvase kimalase eristab kohe, kuigi värvilt on ta teistega sarnane. Kimalased on nii rasked, et peavad külma ilma puhul enne lendutõusmist oma lennulihaseid soojendama. Hommikuti ronivad nad taimede latvadesse end soojendama. Kimalased on tänu oma karvasele kehale suurepärased tolmeldajad, seega tasub nende leitud pesa, mis meenutab papist kanamuna resti, alati rahule jätta.

KIMALANE Paksu ja karvase kimalase eristab kohe, kuigi värvilt on ta teistega sarnane. Josef Pichler / Pixabay