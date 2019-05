Vaata järele, millisesse ilmakaarde peaksid magades oma pea suunama!  

Nii hindude ajurveeda kui ka hiinlaste feng shui põhjal on vaja koju luua harmooniline, rahulik ja tervislik ümbrus. Mõlema puhul on oluline, mis ilmakaarde pea magamise ajal suunatud on. See tuleneb energiast, mida keha pidevalt vastu võtab ja ka ümbrusesse kiirgab.



Hindude kultuuris pannakse vaid surnu pea põhja poole, sest arvatakse, et hing lahkub kehast just põhja poole. Selle idee taga on teooria, et teadupärast on maa põhjapoolus põhja-lõuna teljel magnetiline, nii et positiivne pool on põhjas ja negatiivne lõunas. Samamoodi peaks mõtlema ka inimkehast, et ülaosa on positiivne, alaosa aga negatiivne. Kui kaks sarnast laengut kokku panna, teame, et need tõukuvad ja seeläbi ei saavuta harmooniat. Seega võib pea põhja poole magades olla ärgates enesetunne väga halb, lisaks ka väsimus ja energia puudus, sest maa energeetilisus on suure jõuga.