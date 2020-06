Puhkusele minek? 10 nippi, mille abil on pakkimine lausa lust 

Sokid kingade sisse

Selle asemel et sokid eraldi pakkida, paiguta need oma jalanõudesse. See aitab jalatsitel vormi hoida ja ühtlasi kasutad ruumi maksimaalselt ära.



Päevitusriided eraldi kotti

Kui siirdud rannapuhkusele ja plaanid peamiselt kanda ainult päevitusriideid, siis võta kaasa ka lukuga kotte. Kui ujumisriided on märjad, võivad need teistele riietele värvi anda ja nendest plekkidest on juba võimatu lahti saada.



Keera riided rulli

Üks viis, kuidas vältida kortsus rõivaid, on neid voltimise asemel kokku rullida. Samuti aitab see kohvriruumi kõige paremini ära kasutada.



Eelista pitsist rõivavalikut

Kas teadsid, et kõige vähem kortsuv materjal on just pits? Pealegi näeb see ka kaunis välja!



Võta kasutusele minipudelid

Ära lepi toodetega, mis sulle tegelikult ei meeldi! Investeeri pigem reisipakenditesse ja täida need oma lemmiktoodetega.