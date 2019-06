Kodu Kitsa külatee viimane maja: vanast talust Hüüru mõisa õunaaias valmib imeline kodu Tekst: Laura Karro, fotod Priit Grepp (Kodukiri), erakogu , täna, 09:14 Jaga: M

Vana maja ostmiseks peab üldjuhul olema teadmisi, et mõista, kuidas see korda seada. Marjul ja Mardil neid küll väga polnud, kuid oli nägemus, milliseks hoone saada võiks. Nad olid valmis ka üllatusteks, mida vanad majad tihti pakuvad.Kujutle kodu, mille köögiaknast näed põllu peal kanakullide tantsu ja külateel kohtud kitseperega, kes hämarikus patseerib lausa su aias. Kõlab nagu idüll maal, kuid sellise elu võib leida ka Tallinna lähiümbrusest, nagu õnnestus Marju Mäenurmel (37) ja Mart Raidarul (38) ning nende lastel Samuel Mihklil (2) ja Mia Simonel (1). Pere kolis paarkümmend kilomeetrit pealinnast asuvasse oma majja mõni aasta tagasi, aga see ei olnud sugugi armastus esimesest silmapilgust.Topelt ei kärise«Käisime seda maja kaks korda vaatamas,» räägib Marju ja lisab, et esimesel korral ehmatasid nad seda nähes ära – õunaroheliseks värvitud tapeet, vahtplastist laepaneelid ja halb planeering ei isutanud müüja soovitud raha välja käima. Tagasi koju jõudes jäi maja ikkagi