Inga Lunge: minu relv sääskede vastu valmib basiilikust 

"Kalastamine maandab suurepäraselt pingeid! Värske õhk, paras kogus adrenaliini ja imeline loodus on põhjused, miks viimasel ajal aina rohkem veekogude äärde satun. Putukate tõrjumiseks olen mõne nipi kõrva taha pannud oma emalt, kes on kliiniline aroomiterapeut," jutustab Inga. Mitmed looduslikud taimetarkused on tal plaanis ära katsetada just selle suve jooksul ning selle tarbeks pani naine maal esmalt kasvama basiiliku. Selle lehtedest ja vartest valmib esimene relv sääskede vastu. "Samamoodi võib tõmmise valmistada piparmündist – selle lõhn on sääskedele samuti ebameeldiv. Lõkke ääres ja õues istudes on hea inimeste läheduses salveioksi suitsemas hoida – putukad lendavad kindlasti kaugema kaarega. Väga hea abiline mitte ainult sääskede ja kärbeste, aga ka koide tõrjumisel on lavendel," teab naine rääkida.

Kui sääsk on juba hammustanud

Kui aga mõni sääsk on juba oma jälje jätnud, määrib Inga hammustusele teepuuõli. "See väike õlipudelike võiks olla nii profülaktiliseks nuusutamiseks

kui ka nahaärritustele määrimiseks kogu aeg käepärast," soovitab naine, kuid leiab samas, et kõige suurem miinus looduslike putukatõrjevahendite puhul on, et vahel kipuvad need maha ununema. "Seepärast soovitan neid teha endale kohe suurem kogus, et neid siis suvel nii autosse, käekotti, paati kui ka suvilasse jaguks. Putukad on tegelikult toredad tegelased, lihtsalt meil on nendega tüütu koos aega veeta."



TEE ISE!

Sääski peletav basiilikutõmmis

Kes ei soovi putukaid eemal hoida mürkidega, saab toimiva putukapeleti valmistada ka taimedest. Sääsed lendavad intensiivsest basiilikulõhnast kaarega mööda! Kasutamiseks pritsi tõmmist näiteks vatipadjale ja pista see taskusse, pihusta nahale ja tumedatele riietele.



Vaja läheb: