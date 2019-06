Võitled aias muttidega? Kemikaalide asemel võta kasutusele need nipid!  

Muttide peidus pool

Kui kaootilised mullahunnikud välja arvata, on mutist aias tegelikult palju kasu, sest ta toitub nälkjatest ning taimekahjurite valmikutest ja vastsetest. Mutid söövad ka taimedele seenhaigusi levitavaid nematoode ja viljapuude juuri

kahjustavaid mügrisid ehk vesirotte. Peale selle muudab mutt laiahaardelisi käike luues mulla õhuliseks. Tänu sellele on taimede juurtel seal lihtsam liikuda ja toitaineid otsida. Tihti arvatakse ekslikult, et mutid toituvad taimejuurtest, kuid tegelikult juured neid ei huvita – nemad otsivad peamiselt ikka loomset kõhutäidet. Taimejuurte vahel käike rajades kahjustavad nad kaevetöid tehes juurestikku kogemata.



Mida teha?

Kõike arvesse võttes on aga mõistetav soov mutte aias veidi ohjes hoida. Kemikaalide kasutamise asemel soovitame loodust ja muttide elu säästvaid tõrjeviise, sest kui kasutad oma aias keemiat, võib see olla kahjulik ka muule elusloodusele ning imbuda lõpuks köögiviljadesse ja tarbetaimedele, mida ise hiljem sööd. Kompromissi leidmine juba valmis aias ei pruugi alguses olla lihtne, kuid katsetada tasub. Vali alustuseks jõukohased meetodid.



Nii saad mutid aiast välja:

Too aeda tugevaid lõhnu! Muttide peletamiseks istuta mitmele poole aeda intensiivse lõhnaga sibullilli, nt nartsisse, liiliaid, püvililli, krookuseid ja aedruutu ning küüslauku. Samuti tasub katsetada muti käikude lõhnastamisega. Selleks topi käikudesse õitsvaid ja tugevalt lõhnavaid toominga- ja ebajasmiinioksi, koirohtu ning küüslaugupealseid.

Muttide kurb saatus Saksamaal

Saksamaal on mutid laiahaardelise intensiivpõllumajanduse tõttu looduskaitse

all. Seal on maade üleharimine seadnud ohtu ökoloogilise tasakaalu, sealhulgas muttide looduslike vaenlaste elupaigad. Pakkumaks muttidele pelgupaiku, soovitatakse Saksamaal koduaiad võimalikult looduslähedased hoida.