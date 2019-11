Lapse õiguste päev: vaata üle, millised on sinu lapse õigused

Lisaks konverentsile räägib kogu november kui lapse õiguste kuu lapse õigustest. Selle aasta konverents keskendub ühele teravamale probleemile praeguses Eesti ühiskonnas – kiusamisele. Mitte ainult kiusamisele koolides, vaid kiusamisele kogu haridusteel ja ühiskonnas. See on teema, kus omavahel peavad koostööd tegema haridusasutused, huvitegevus, perekonnad ja kogu ühiskond. Vaid nii saame edasi liikuda kiusamisvaba ühiskonna poole.

Me ei räägi konverentsil võitlusest kiusamisega, vaid sellest, kuidas igat last toetada arenemaks vastavalt oma potentsiaalile ja huvile.

Lastekaitse Liidu konverents on inspiratsioonikonverents – selle päeva lõpuks lahkuvad osalejad sealt teadmisega, et kiusamisvaba elu on reaalsus ja ühiskond on palju tervem, kui iga laps saab areneda ja kasvada enda parimaks minaks – sellisena nagu ta on ning kõigil meist on oma osa selle saavutamises.