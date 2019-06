Uudised Lastekaitsepäeval vaata üle oma lapse õigused! Toimetas Annaliisa Köss , täna, 05:31 Jaga: M

Lastekaitsepäev on 1. juunil tähistatav tähtpäev, mille eesmärk on juhtida tähelepanu laste heaolule ja õigustele ning lastekaitse tähtsusele. Di Lewis / Pexels

Lastekaitsepäev on 1. juunil tähistatav tähtpäev, mille eesmärk on juhtida tähelepanu laste heaolule ja õigustele ning lastekaitse tähtsusele. Sellel päeval toimuvad ka mitmesugused lasteüritused.Esmakordselt kuulutati lastekaitsepäev välja ülemaailmsel laste heaolu konverentsil 1925. aastal ning järjekindlalt hakati seda tähistama alates 1954. aastast. 1. juunil tähistatakse lastekaitsepäeva alates 1950. aastast. Selle kehtestas Rahvusvaheline Demokraatlik Naisliit oma kongressil Moskvas 22. novembril 1949. aastal. Olgugi et paljudes riikides peetakse lastekaitsepäeva 1. juunil, soovitab ÜRO rahvusvahelist lastepäeva tähistada 20. novembril.