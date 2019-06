HOIDISTAMINE | Pista juba praegu purki maitseid, millega ka talvel kevadet ja suve tunda! 

Kuigi oleme vanaemade eeskujul harjunud tegema korraga suuri koguseid moose ja mahlu, olen mina läinud seda teed, et viin oma uued ideed esialgu ellu nn proovipartiina ja kui midagi väga ruttu ära süüakse, teen sedasama veel, aga natuke rohkem. Nii väldin seda, et uuel kevadel on sahver hoidiseid täis ja uutele ei ole ruumi. Seetõttu on ka minu retseptides kogused väikesed, mida igaüks saab aga soovi korral oma vajaduste järgi suurendada.



Juba kevadest sügavkülmutan ka erinevaid vilju, sest kunagi ei tea, millal tuleb vajadus rabarbri või ebaküdoonia järele. Rääkimata maasikatest ja vaarikatest. Kui näiteks keset talve tekib vajadus katsetada mõnd uut maitset, on mul kõik vajalik olemas.



Ingverine võilillesiirup

Retsepti järgi valmib tervislik ja omanäoline siirup, mis sobib nii magustoitudele kui ka lihale maitsenüansi lisamiseks, aga ka niisama maiustamiseks. Korja võililled kindlasti rohelise alumise otsaga, sest selles siirupis annab just roheline osa vajaliku mõrkja meki.