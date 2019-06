LAULUPIDU | Rahvarõivas vali oma kodukandi järgi 

Võib juhtuda, et inimesele hakkavad puhtalt välimuse järgi meeldima hoopis teised kui enda kodukandi rahvarõivad. Muhu rahvarõivad on ju nii vahva kollase seelikuga ja Mulgi meestel mehelikud mustad kuued. Loomulikult ei keela keegi kanda meelepäraseid rahvarõivaid, kuid on tugevalt soovituslik, et kandja oleks rõivaga ka päritolu või põlvnemise kaudu seotud.