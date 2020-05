Tee ise Et seep ei libiseks käest: meisterda sellele villast ümbris! Laura Liinat , täna, 12:41 Jaga: M

GALERII

Kui seep on ka silmale ilus vaadata. Foto: Laura Liinat

Vill on teada-tuntud oma antibakteriaalsete omaduste poolest. Kui mässid villa sisse aga saunaseebi, aitab see just parasjagu doseerida seepi, mida nii suurtel kui ka väikestel saunalistel muidu liiga palju kulub. Sedasi pole pesuaine käes ka nii libe!