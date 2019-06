6 kaunist õitsejat, mis armastavad varju 

Murtudsüda armastab nii poolvarjulist kui päikeselist kasvukohta. Kuna taim ümberistutamist hästi ei talu, siis võiks ta samal kasvukohal olla aastaid. Taim vajab viljakat ja niisket mulda. Selleks, et hoida mullapind niiskena on mõistlik see katta multšiga. Murtudsüda õitseb varasuvel, kui ilmuvad elegantsed roosad, valged või kollased õied. Kaaslasteks sobivad talle hostad ja astilbed, kes peale taime närbumist peenart täidavad.

Murtudsüda on tuntud taim juba vanadest taluaedadest. Yeon Woo Lee/Pixabay

Hosta on väga vastupidav taim, mida on lihtne kasvatada. Sordivalik on tõeliselt mitmekesine – olemas on nii kääbus- kui hiidtaimi. Poolvarjus kasvades võib muld olla paraniiskest kuivani, kuid päikeselisel asukohal peaks pinnas olema võimalikult niiske.