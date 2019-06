LAULU- JA TANTSUPIDU | Võimsad värvid ja maagilised sümbolid, mida leiad rahvarõivastelt 

„Mida mingi märk tolle aja inimesele täpsemalt tähendas ja miks ta selle oma rõivaesemele tikkis, on meil oma tänapäevase maailmatajuga raske öelda. Põimub tikandeis ju sõnumiga ka dekoratiivne element ja igast tikkereast polegi sügavamat tähendust mõtet otsida. Ometi on selge, et pelgalt ilu pärast neid ka ei tehtud – kasutatud kujunditel, ornamentide paiknemisel ja värvikeelel oli kindlasti oma tähendus,“ kirjutab Reet Piiri.