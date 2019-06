Tähista suvistepüha! Avalda lembetundeid ja leia tulevane abikaasa 

Too kased tuppa! Võid metsast tuua endaga ühes kaseoksi, et kodust seeläbi kõik haigused kaoksid. Tähelepanelik tasub seejuures olla, et ei võtaks väljast kaasa tundmatu poolt akna alla tooduid – nii võib veel võõra kosimisplaanidele nõusoleku anda!

Vali tulevane kiige pealt! Kaski võib aga leida ka kiigeplatsilt, kus tõenäoliselt nii mõnelgi pool veel suvistepüha puhul kiikumas, laulmas ja mängimas käiakse. Teadupärast on ju tantsuplatsilt tulevase leidminegi klassikaks kujunenud! Valida tasuks peolt enesele see, kes kõige rohkem tiire üle võlli kiigub – juba Valjalas teati, et sellest inimesest peetakse ikka lugu. Kaarmas on soovituslik võtta peole ühes ka vihmavari, sest seal usutakse, et kui muul ajal vihma ei saa, siis pühade viimasel päeval tuleb ikka!