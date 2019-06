Kokka koos lapsega: tervislikud banaani-kaeraküpsised  

Küpseta küpsiseid nii:

1. Koori banaanid ja purusta need kausis kahvliga.

2. Sega banaanimassi hulka kaerahelbed ja rosinad.

3. Tõsta küpsisetainast teelusikaga küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ja vormi neist väikesed pätsikesed.

4. Küpseta küpsiseid 200kraadises ahjus 25 minutit või kuni need on kuldse jumega.



Kuidas retsept õnnestus?

Hugo (8): «Me koos õe Liisaga (6) teadsime juba enne järele proovimist, et rosinaid me nende küpsiste sisse ei pane. Selle asemel riivisime tainasse šokolaadi. Liisa maitses neid kakukesi juba enne küpsetamist ja isegi niimoodi polnud neil midagi viga, proovisin ka. Aga paremad olid need ikka pärast küpsetamist. Minu arust võiks ka šokolaadi ära jätta ja vaid kaerahelbed koos banaaniga tainaks teha. Meie emale meeldisid küpsised samuti väga!»