Marissa Ra horoskoop juunikuuks: anna endast maksimum ja näed, kuidas energia liikuma läheb! 

KAKSIKUD 22.05–21.06

Koged sel kuul mitu korda mõnusat liblikad-kõhus-tunnet. See ootab sind üritustel! Näiteks ergutavad sinu vaimu kontserdid ja vestlusringid – kõik, mis sind ka arendab. Hoia oma rahaasjadel silm peal ja ära tee ühtki tehingut ilma kontrollimata!



VÄHK 22.06–23.07

Sa ju tead seda emotsiooni, mis valdab, kui kõik läheb täpselt nii, nagu sa soovid! Eeltööd selle tunde kogemiseks peadki nüüd tegema. Keskendu, pühendu ja koonda kogu oma energia just neisse projektidesse, mille õnnestumist soovid! Nii nopid vilju!



LÕVI 24.07–23.08

Elukoolis tuleb ette omajagu teste ja eksameid. Neid läbides tunned, et elad tõeliselt, ja järgned oma kutsumusele – naudid elu täiega. Sulle on sisse kodeeritud, et tehes tööd ja elades elu maksimaalse kirega, saadki just seda, mida otsid. Oled õigel teel!



NEITSI 24.08–23.09

On aeg üle vaadata oma sõprussuhted – kas saad suhetest sama palju, kui vastu annad? Oled sa sellega rahul? Lähtu igas suhtes sellest, mis on sulle parim. Teadvusta endale, et muutused on nauditavad ja loomulik elu osa.



KAALUD 24.09–23.10

Suheldes kasvad ise sisemiselt, aga suunad ka oma sõpru ja lähedasi, kes toetavad omakorda sind su ettevõtmistes. Räägi ja jaga ennast julgelt eri seltskondade vahel, sest üks osa sinu edust on alati inimesed, kes sind ümbritsevad!



SKORPION 24.10–22.11

Perekond ja lähedased, kes sinust tõeliselt hoolivad, on sul alati sügaval südames. Sul on praegu suurepärane võimalus neid sidemeid veelgi tugevdada – tee seda kindlasti, sest see toetab su karjääriplaane.



AMBUR 23.11–21.12

Võta aega, et erapooletult ja ausalt vaadata üle oma finantsseis ning tulevikuplaanid. Kalkuleeri ja planeeri. Üks asi on unistada, teine oma plaanid mõistlikult töösse panna. Vajadusel otsi abi, et kohe ka esimesed sammud teha!



KALJUKITS 22.12–20.01

Ole julge ja võta iseseisvalt ette projektid, mis on sügaval su südames. Need toetavad su karjääri ja aitavad parandada ka rahalist seisu. Rõõmusta oma laste üle. Juuni soosib teie head koostööd.



VEEVALAJA 21.01–19.02

Praegu on su meeled eriti teravad ja oled ka füüsiliselt tugev. Kui sul on selleks aastaks endale kindlad eesmärgid, liigu julgelt nende poole. Kui sihte pole, sea need kohe ja hakka tegutsema!



KALAD 20.02–20.03

Keskendud korraga oma perekonnale, karjäärile, haridusele ja personaalsele arengule. Oled tubli, et seda kõike suudad! Sinu sõbrad ja lähedased saavad aidata sul leida just seda, mis teeb sinust sinu – defineerida ja leida seda puuduvat osa. Usalda neid ja võta julgelt nõu vastu!



JÄÄR 21.03–20.04

Õhus on särtsu ja särinat – sind tõmbab inimeste poole, kes on intelligentsed ja sotsiaalsed. Suuna oma meelte fookus alati edule, nii tõmbad ligi inimesi, kes investeerivad su ideedesse! Usu endasse, eelkõige, et sul on piisavalt teadmisi

ja oskusi viimaks oma plaanid laia maailma.



SÕNN 21.04–21.05

Ära lase tähelepanul hajuda oma tööeesmärkidelt. Vaata julgelt tööturul ringi, sul on piisavalt omadusi, et sobida tegema just oma unistuste tööd. Selles suunas liikudes tõmbad ligi ka finantsilist küllust.