BLOGI | Lihtne ja kodune gluteenivaba rabarberikook 

Kook on tänu täistera kaerajahule kiudainerikas ning riisijahu koos tärklisega täidavad siduja rolli, et kook liiga mure ei oleks. Kel kapis on, soovitan ka üks jäätisekuul koogitükile peale voolida. Nii saab koogiampsule veidi vunki juurde lisada. Kook on parim soojalt!



Vaja läheb:

100 g toasooja võid

75 g rafineerimata suhkrut

3 suurt muna

0,5 tl vaniljekaunapastat

150 g täistera (gluteenivaba) kaerajahu

65 g riisijahu

60 g kartulitärklist

1 tl küpsetuspulbrit

150 g hapukoort

3 suurt vart ehk u 350-400 g rabarberit