Müü taaskasutusturul nagu proff! 5 nippi, kuidas telefoniga häid tootepilte teha 

Täna on praktiliselt kõikidel mobiiltelefonidel juba piisavalt hea kaamera, et õigete nippide abil korralikud tootefotod välja võluda. Järgmisel korral fotosid tegema asudes pane aga eriti tähele järgnevat viit nippi:



1. Hea valgus

Proovi sättida piltide tegemine aega, mil saad kasutada naturaalset ehk

päevavalgust. Kuigi see võib natuke planeerimist vajada, on asi seda väärt! Erinevad toavalgustid võivad moonutada toote värvi (kollakamaks/ sinakamaks) ega anna tõetruud ülevaadet, sama võib teha välgu kasutamine.

2. Hele või „puhas“ taust

Selleks, et toode saaks esiplaanil särada, peaks taust olema võimalikult neutraalne. Vali kodus mõni heledam sein või ühtse mustriga pind. Oskuslikult sättides võib sobida ka uks, aksessuaaride pildistamisel näiteks tool. Kuigi võid oma piltide isikupärasemaks muutmiseks kasutada üht-kaht detaili (äärest paistev toataim, efektne riidepuu), on oluline, et taustal ei oleks liiga palju müra, mis tähelepanu tootelt ära röövib (vedelevad riided, erinevad väiksemad esemed toas jmt).

4. Pildista rõivaid riidepuul või seljas

Võid üsna kindel olla, et riidepuul vabalt langev riideese on atraktiivsem kui diivanile visatud pluus. Eelista toodete pildistamist nende rippudes ning ideaalis lisa pilt ka seljas tehtuna ‒ siinkohal saab kasutada maast laeni peegli või elukaaslase abi.

