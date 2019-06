10 sammu täisväärtusliku puhkuseni ehk kuidas ennast tööst välja lülitada?  

Teadvusta, et puhkus on taastumine ja energia kogumine. Esther Tuttle / Unsplash

Skandinaavlaste eeskujul – lagom

Inimesed on erinevad – mõni on harjunud puhkama turismireisil minuti täpsusega atraktsioone läbi joostes, teine, tehes seda terve aeg teleri ees vedeledes. Kui puhkus koosneb tähtaegadest ja kohustustest või vastupidi, oled hoopis üle maganud, ei pruugi puhkus oma eesmärki täita.



Ehk tasuks õppust võtta ühe õnneliku rahva elustiilist – rootslaste tasakaalukast elust ja lagom-eluviisist. Lagom on midagi, mida on täpselt parasjagu, kuid samas piisavalt ja seda mitte pelgalt paraja koguse soolana õhtusöögis. See mõtteviis on rootslastele imbunud niivõrd naha alla, et ulatub üleüldisesse mõõdukusse, kollektiivse ühtekuuluvustunde tekitamisse ja vastutuse jagamisse. Nii on lagomlik hoida sõbralikke suhteid naabritega, värvida toas vaid üks sein erksamat tooni ja mitte kalduda ülepuhkamisse või -töötamisse.



Mõõdukus rootslaste eluviisis võiks olla suurepärane teejuht ka puhkuse retseptis. Kehale ja vaimule on kõige parem leida puhkuses tasakaal aktiivsete tegevuste ja mitte-midagi-tegemise vahel. Seega võta tiheda ekskurseerimise vahepeal rahuliku südamega päevi, mil sa uneled vaid võrkkiiges. Nii tunned puhkuse möödudes, et kõik sai tehtud ja rohkemgi veel.



Vali puhkuse ajal reisikaaslasi

Reisid, ükskõik kui lühikesed, tasuks ette võtta samasuguste huvidega inimestega. Kui üks teist kujutab ideaalset puhkust ette muuseume ja galeriisid väisates ning teine tahaks vaid rannal lesida, võivad sellest tekkida konfliktid, mida keegi puhkuse ajaks ei soovi. Kui naudid puhkuseaega seltskonnas, kellel on samasugused vaated, on suurem tõenäosus kogeda koos imelisi muljeid ja seiklusi.