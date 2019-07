Ekspert selgitab, mida peaksid plätusid kandes tähele panema 

1. Õhuke tald. See ei paku reeglina kannale ega tallavõlvile mingit toestust, vastupidi, hoopis koormab neid. Õhukese tallaga plätud lasevad jalalabadel kergelt sissepoole vajuda, selle asemel, et hoida neid otse. Kui see juhtub, on tõenäosus hüppeliigese välja väänamiseks suurem. Sügiseti täheldavad arstid patsientidel ka tihemini jalavõlvisidemete põletikku, mis tuleb sellest, et suvi läbi on kantud ainult plätusid. Kui tavakingad panevad meid loomulikult astuma kannalt varbale, siis plätudega on samm reeglina sirge, mis koormab päkkasid. Mida kauem sa taldu põrutad, seda hellemaks need muutuvad. See võib tekitada lihas- ja närvivalu ning paistetust. Sirgelt maha toetav jalg annab keharaskusega koormust ka kandadele, mis omakorda võib põhjustada paksendeid ja lõhesid.