Kuidas see töötab? | Tee lõpp sääskedega võitlemisele selle seadme abil! 

THERMACELLI SÄÄSEPELETI Komplektis: üks korduvkasutatav seade, üks butaaniballoon 12 tunniks, kolm sääsetõrjematti, iga matt kuni neljaks tunniks. Hind 31.41, Bobofishing.com

Parim sääsevastane toime on seadmel tuulevaiksel terrassil, katusealusel,

sisehoovides ja aiasoppides, kus on minimaalne õhu liikumine. Vähese tuulega toimib seade aga ideaalselt ka metsas või kalal käies. Kuna aparaat on väike, võib selle endaga igale poole kaasa võtta.



Sääsed tulevad ja lähevad

Thermacell tõrjub sääski butaani abil 21 m² alalt (4,5 × 4,5 m), kus see loob kaitsetsooni, mis peletab sääsed eemale. «Meie terrass on 4 × 6 m, mistõttu sobib see seade meile väga hästi ja toime on samuti tõhus,» on Kerly rahul.

Sääsepeleti toimeaine on d-Alletriin, mis peletab 98% sääskedest, kuid on inimestele ja koduloomadele ohutu. Samuti ei sisalda see sageli putukapeletusvahendite populaarset koostisosa DEET-mürki, mida peetakse inimese tervisele ohtlikuks.



Siiski tasub tähele panna, et see on mõeldud sääskede tõrjumiseks ainult välistingimustes. Seade käivitub vaid nupulevajutusega ja toime avaldub 10–15 minutiga. Vähese tuule korral tuleb jälgida, et seade oleks n-ö pealttuult, et õhu liikumine kannaks peletusainet vajalikule piirkonnale. «Terrassil on mõistlik paigutada see endast või lauast natuke eemale, mitte lauale ega ka laua alla,» soovitab Kerly sääski peletava lõhna levimise huvides.