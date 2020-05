SÄÄSEPELETI: kas ja kuidas see töötab?  

Igal perel on oma nõksud, et sääseparv ei rikuks ära õdusat terrassiõhtut või toredat perepäeva kalapaadis. Kerly Eevaldi pere on kasutusele võtnud tõhusa Thermacelli sääsepeletusmasina.

Sääsed ei meeldi õdusalt aega veetes meist kellelegi, nii ka Kerly perele. Lahendusena ebameeldivate pinisejate vastu on ta juba mitu aastat kasutanud

Thermacelli sääsepeletit.