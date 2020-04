PÄIKE SÄRAB! 5 soovitust, mille järgi teha kindlaks, kas sinu päikesekreem on aegunud 

Kas päikesekreem aegub?

Enamik päikesekaitsekreeme aegub aasta jooksul alates avamisest ning aegumiskuupäev on üldjuhul märgitud toote põhjale. Väga oluline on seda mitte eirata, kuna erinevad keemilised koostisosad kaotavad oma toime ega pruugi sinu nahka enam kaitsta.



Mille järgi teha kindlaks, kas päikesekreem on aegunud?

Kõigepealt ava pudel ja nuusuta – kas kreemil ikka on sama mõnus lõhn kui siis, kui sa selle ostsid? Järgmiseks vaata peale kreemi tekstuurile – kui kreem on juba lagunenud koostisosadeks, näiteks vedelikud on kihistunud, on parem see ära visata.



Mis juhtub, kui oled kasutanud aegunud päikesekreemi?

Kõige tõenäolisemalt saad sa päikesepõletuse. Samuti võib aegunud kreem nahal allergilise reaktsiooni tekitada.



Miks päikesekreem üldse aegub?

Enamasti taluvad päikesekreemid palju, kuid ei ole siiski mõeldud otsese päikesevalguse käes seisma, mil ka kõige kvaliteetsema kreemi omadused halvenevad. Niisiis, kui jätad oma päikesekreemi randa või autoaknale küpsema, ei kesta see kindlasti sama hästi kui jahedasse ja kuiva ning päikesevalguse eest kaitstud kohta paigutatud kreem.