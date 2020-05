Sodiaagimärgi lemmikud: vaata, milline lill käib kokku sinu ema tähtkujuga!

Jäär ja kuslapuu

Kuslapuu on jõuline taim, tugev ja vastupidav, kasvades metsikult ja ahvatledes mesilasi oma veetlusega. Need kõik on ka Jäärale iseloomulikud omadused. Ta on julge ja võimukas, täis energiat, liidri omadusi ning särav seltskonnainimene.

Sõnn ja moonid

Kaunid mooniõied on pakkunud inspiratsiooni kunstnikele, käsitöölistele ja luuletajatele – nende ilu on tõesti paeluv. Kütkestavad on ka Sõnnid, kes armastavad elu nautida, on emotsionaalsed, jõulised ja sageli isegi kangekaelsed.

Kaunid mooniõied on olnud inspiratsiooniallikaks paljudele. Foto: Katarzyna Pe/Unsplash

Vähk ja valge roos

Roos on nagu lillede kuninganna – suursugune ja armastatud. See lill seostub paljudele romantika ja armutunnetega. Valge värv omakorda sümboliseerib puhtust ja headust. Sobib hästi Vähile, kes on suure tundeeluga unistaja. Ta on loomult õrn ja hoolitsev, peene intuitsiooniga kodu- ja perelemb.

Lõvi ja päevalill

Koduaias kasvav päevalill võib täita nii veetleva soolo- kui rühmataime rolli. Energiline ja edev Lõvi on samuti harjunud rambivalguses särama. Ta kiirgab positiivsust ja sütitab sellega ka teisi. Sama teeb ka säravkollane päevalill, mis on justkui päikese ja soojuse sümboliks.

Päevalill toob soojuse ja päikese. Foto: Matteo Vistocco/Unsplash