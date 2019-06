BLOGI | Maitsev kunstiteos: rabarberi-tarte mandlikreemiga 

Siin retseptis on rabarberikihi all peidus mandlitäidis ja muretainas on sel korral gluteenivaba, kasutatud on erinevate jahude segu. Küpsedes kahjuks küll rabarberi erksad värvid tuhmuvad, kuid sujuv ombré üleminek jääb sellegipoolest kenasti näha.