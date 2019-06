TARK VANEM | Mida teha, kui hästi käituvast lapsest saab avalikus kohas jonniv jõnglane? 

Kes meist poleks kaubanduskeskuse mänguasjariiuli juures või kassasabas näinud jonnivat last, kellele vanem keeldub mänguasja või maiustust ostmast? Miks lapsed avalikus kohas nii käituvad?

2. Laps väsib ära

Pikad restorani- ja arstikülastused või poeskäigud väsitavad last. Täiskasvanud muidugi tahaksid, et lapsed käituksid söögikohas või teatris pikka aega sobivalt, kuid 4–5-aastase lapse jaoks on paar tundi liialt pikk aeg, et püsida vaikne, koostöövalmis ja sõnakuulelik. Oma plaane tehes arvesta, et lapse enesekontrollioskus ei ole veel piisavalt arenenud ja tal võivad olla ka teised vajadused. Lapse jonnihoogudel on põhjus – igavus, tähelepanuvajadus vmt – ja selle mõistmine teeb lihtsamaks ka jonnihoo ennetamise. Täiskasvanulgi võib ju teinekord igav olla ja küllap oleme näinud mõnd inimest kontserdikülastuse ajal väsimusest või igavusest tukkumas.

Pikad poeskäigud väsitavad last ja väsimus võibki olla jonnihoo põhjustajaks. Caleb Woods/Unsplash

3. Laps on tema jaoks uudses olukorras

Laps võib käituda sobimatult, sest tal pole olnud piisavalt võimalusi avalikus kohas käitumist õppida. Ta ei tea, mida oodata ja kuidas käituda, ning muutub närviliseks, mis väljendub ka sobimatu käitumisena. Olukorra võib keerulisemaks teha see, kui vanem pelgab teiste inimeste tähelepanu, loodab stseeni vältida ja ei käitu samamoodi nagu kodus. Seega tuleks võtta aega ja harjutada restoranis käimist kas varem mängulises vormis kodus või lahendada situatsioon kohapeal, hoolimata ebamugavustundest. Pikemas perspektiivis on sellest kasu ja olukord ei pruugi korduda.

Mõnikord on poes käimist või väljas söömist parem teiste täiskasvanutega nautida ja lapsed võimalusel vanavanemate juurde või lapsehoidjaga koju jätta. Siiski ei tasuks lapsega söögikoha või kino külastamist kuni tema kooliealiseks saamiseni vältida, kuna siis ei tea laps, kuidas erinevates olukordades käituda ja millised on vanema ootused. Alustada võiks lühikestest, 5–10-minutilistest n-ö proovikäikudest ja neid siis vähehaaval pikendada. Seejuures on oluline last käitumise eest tunnustada – näiteks kui ta ei võta riiulitelt asju, ei roni kärusse ja kõnnib ilusti vanema kõrval. „Sa olid nii abivalmis, kui me täna poes käisime. Aitäh, ma sain kohe palju kiiremini kõik vajaliku ostetud.“ Külastuseks tasuks valida aeg, kui poes on vähem inimesi, et last ei peaks vajadusel paljude pealtvaatajate juuresolekul distsiplineerima. Kui lahkud poest koos rõõmsa lapsega, jääb talle kogemusest positiivne emotsioon, mis motiveerib järgmisel korral ennast sama hästi üleval pidama.

Lepi enne kodust lahkumist lapsega kokku reeglites ja tuleta talle neid jooksvalt meelde. Caroline Hernandez/Unsplash