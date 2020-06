VANARAHVAS ÕPETAB: 4 uskumust, milleta jaanipäeval hakkama ei saa 

Üks põhitaotlusi, mis väljendub eriti ehedalt jaanipäeval, on püüd tule puhastava toime abil vabaneda kõigest halvast ja mittesoovitavast. Ebatavalist mõjujõudu on omistatud ka jaanikastele. Moodused selle korjamiseks valge palaka järelevedamisega või hea tervise tagamiseks kastes püherdamisega on eri rahvastel ühised. Eestlaste uskumused jaanikaste kosutavast mõjust on nii tugevad, et kindlasti väidab tänagi mõni end mitmest haigusest selle abil terveks saanud olevat.